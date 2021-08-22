​«Лестер» отметил завоевание Суперкубка Англии в казино, Варди выиграл 30 тысяч

Пару недель назад «Лестер» завоевал Суперкубок Англии, обыграв в битве за трофей «Манчестер Сити» со счётом 1:0. Как стало известно The Sun, после игры футболисты команды отправились в казино. Руководитель клуба Айяватт Шривадданапрабха арендовал казино в Лондоне, потратив на мероприятие около 200 тысяч фунтов.

Каждый футболист получил фишки на сумму в 1 тысячу фунтов. Один из лидеров «Лестера» Джейми Варди по итогам вечера выиграл около 30 тысяч фунтов (35 тысяч евро).

В 2021 году «Лестер» смог завоевать сразу два трофея – весной «лисы» пополнили клубный музей Кубком Англии.