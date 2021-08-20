Нападающий «Севильи» может перейти в «Вест Хэм»

Нападающий «Севильи» Люк Де Йонг может продолжить карьеру в английском «Вест Хэме», сообщает 90min.

Лондонский клуб сейчас находится в поиске нападающего, который станет сменщиком основного форварда команды Майкла Антонио. 30-летний голландец является одним из вариантов. Его уход из «Севильи» стал возможен после того, как состав пополнил Рафа Мир.

Люк Де Йонг выступал в английской Премьер-лиге в сезоне 2013/14 — провел год в «Ньюкасле» на правах аренды. За «Севилью» нападающий выступает последние два сезона, в течение которых забил 19 голов в 94 матчах. Transfermarkt оценивает голландца в 10 миллионов евро.