Рафа Мир влился в ряды «Севильи», взяв в новой команде 12-й номер.

Испанский нападающий «Вулверхэмптона» перешёл в состав «рохибланкос». Андалусцам удалось опередить в борьбе за игрока олимпийской сборной Испании сильнейший клуб Примеры по итогам прошлого сезона – мадридский «Атлетико».

Отметим, что Рафа Мир сделал себе имя в минувшем розыгрыше испанского первенства в «Уэске», где он выступал по аренде. В 38 поединках голеадор отличился 13 результативными ударами.

24-летний форвард подписал с «Севильей» соглашение сроком на шесть лет.