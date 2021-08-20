Полузащитник «Сампдории» Якуб Янкто поставил автограф под договором с клубом испанского чемпионата «Хетафе».

Команда с пригорода Мадрида оформила подписание участника Чемпионата Европы, заплатив за него 6 миллионов евро. С 25-летним футболистом чешской сборной было заключено трудовое соглашение, рассчитанное до середины 2026 года. В новом клубе полузащитник будет выступать под 16-м номером.

Всю свою профессиональную карьеру Якуб Янкто провёл в Италии. До перехода в «блучеркьяти» он выступал за «Удинезе» и «Асколи».

На Евро-2020 хавбек запомнился участием во всех пяти играх сборной Чехии.