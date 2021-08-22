Варди сорвал куш в казино

Нападающему «Лестера» Джейми Варди улыбнулась удача в игорном заведении.

По информации источника The Sun, владелец «Лестера» Айяватт Шриваддханапрабха устроил вечеринку по случаю триумфа команды в Суперкубке Англии. Напомним, что «лисам» удалось обыграть «Манчестер Сити» с минимальным счётом 1:0.

Мероприятие прошло в стенах казино Park Lane. Каждый из игроков «Лестера» получил фишки на сумму 1165 евро (1000 фунтов). В явно приподнятом настроении после празднования домой отправился форвард команды Джейми Варди, которому удалось снять куш. Выигрыш футболиста за вечер составил 35 тысяч евро.