​Роджерс прокомментировал крупное поражение «Лестера»

В понедельник вечером «Лестер» крупно – со счётом 1:4 – проиграл в гостях у «Вест Хэма». Комментарий после игры дал главный тренер «лис» Брендан Роджерс.

«Мы хорошо начали игру. Мы выглядели так, будто способны навредить сопернику. Но мы допустили слишком много ошибок. Спасибо игрокам, они продолжали стараться. У меня нет никаких сомнений в их менталитете и духе.

Мы сократили счёт до 2:1 и были готовы вернуться, но затем соперник забил третий гол. Мы хотели перейти на схему 4-3-2, но Майкл Антонио забил пару отличных голов и завершил игру.

Сегодня мы были не на высшем уровне. Нам нужно было двигаться быстрее, мы делали слишком много касаний», - сказал Роджерс Sky Sports.