Барнс подпишет новый контракт с «Лестером»

Полузащитник «Лестера» Харви Барнс продлит контракт со своим нынешним клубом, передаёт The Athletic. Сообщается, что переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии.

Действующее соглашение англичанина истекает в 2024 году, однако «лисы» готовы предложить ему новый контракт ещё на четыре года.

Барнс является воспитанником «Лестера». В прошлом сезоне он сыграл 25 матчей в АПЛ, в которых забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.

Напомним, что ранее команда Брендана Роджерса объявила о трансфере защитника «Саутгемптона» Янника Вестергора за 17,6 миллионов евро.