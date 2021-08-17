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Англия. Премьер-лига

Барнс подпишет новый контракт с «Лестером»

17 Августа 2021 • 12:27 Комментировать
Вест Хэм
...
Лестер
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23.08 22:00
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Полузащитник «Лестера» Харви Барнс продлит контракт со своим нынешним клубом, передаёт The Athletic. Сообщается, что переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии.

Действующее соглашение англичанина истекает в 2024 году, однако «лисы» готовы предложить ему новый контракт ещё на четыре года.

Барнс является воспитанником «Лестера». В прошлом сезоне он сыграл 25 матчей в АПЛ, в которых забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.

Напомним, что ранее команда Брендана Роджерса объявила о трансфере защитника «Саутгемптона» Янника Вестергора за 17,6 миллионов евро.

 

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Лестер Харви Барнс
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