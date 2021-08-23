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Англия. Премьер-лига

Райс не будет продлевать контракт с «Вест Хэмом»

23 Августа 2021 • 15:21 Комментировать
Вест Хэм
...
Лестер
2.60 3.50 2.60
Через 5 ч. 29 мин.
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Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс не будет продлевать контракт со своим нынешним клубом, передаёт The Times. По данным источника, игрок намерен отклонять предложения лондонцев, так как хочет перейти в топ-клуб.

Нынешний контракт англичанина с клубом действует до середины 2024 года. Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявляют «Челси» и «Манчестер Юнайтед», однако они не могут договориться о трансфере с руководством «молотобойцев».

Напомним, что Райс является воспитанником «Вест Хэма». В основном составе лондонского клуба он выступает с 2017 года. За это время он сыграл 146 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал пять результативных передач.

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Вест Хэм Деклан Райс
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23.08  22:00 Вест Хэм ... Лестер 2.6 3.5 2.6
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