Хавбек Деклан Райс остаётся верен «Вест Хэму», но он считает, что команда по сравнению с прошлым сезоном не стала сильнее. Учитывая своё желание поиграть на более высоком уровне и ощутить вкус выступлений в Лиге чемпионов, Райс недоволен действиями «Вест Хэма». Лондонский клуб завышал ценник футболиста, желая выручить за него как минимум 100 миллионов фунтов (около 116 миллионов евро). На фоне такой позиции клуба Райс отклонил уже два предложения «молотобойцев» о новом контракте, сообщает The Telegraph. Очевидно, что в будущем «Вест Хэму» придётся пойти на снижение цены.

22-летнего Деклана Райса эксперты портала transfermarkt оценивают в 70 миллионов евро.