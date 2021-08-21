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Англия. Премьер-лига

​Райс недоволен действиями «Вест Хэма» и отказывается продлевать контракт слухи

21 Августа 2021 • 18:07 Комментировать
Вест Хэм
...
Лестер
2.60 3.50 2.60
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Хавбек Деклан Райс остаётся верен «Вест Хэму», но он считает, что команда по сравнению с прошлым сезоном не стала сильнее. Учитывая своё желание поиграть на более высоком уровне и ощутить вкус выступлений в Лиге чемпионов, Райс недоволен действиями «Вест Хэма». Лондонский клуб завышал ценник футболиста, желая выручить за него как минимум 100 миллионов фунтов (около 116 миллионов евро). На фоне такой позиции клуба Райс отклонил уже два предложения «молотобойцев» о новом контракте, сообщает The Telegraph. Очевидно, что в будущем «Вест Хэму» придётся пойти на снижение цены.

22-летнего Деклана Райса эксперты портала transfermarkt оценивают в 70 миллионов евро.

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Вест Хэм Деклан Райс
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