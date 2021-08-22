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Англия. Премьер-лига

Ноубл – претендент на должность спортивного директора «Вест Хэма»

22 Августа 2021 • 23:22 Комментировать
Вест Хэм
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Лестер
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Капитан «Вест Хэма» Марк Ноубл видит себя на руководящей должности в лондонском клубе.

34-летнего полузащитника прежде связывали с вероятным уходом на тренерскую стезю. Но сам футболист, как считает менеджер клуба Дэвид Мойес, не прочь стать спортдиром «железных».

«Полагаю, у Марка есть идеи, чем дальше заняться. Вероятно, ему будет интересна работа спортивным директором. Кажется, это более подходящая роль для него, нежели путь тренера. Мы уже пробуем Марка в новом амплуа», - приводит слова Мойеса The Independent.

Прежде хавбек «Вест Хэма» информировал, что нынешний сезон станет для него прощальным в клубе.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Дэвид Мойес Марк Ноубл
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