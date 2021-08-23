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Англия. Премьер-лига

«Вест Хэм» снова забил четыре гола и возглавил таблицу АПЛ

23 Августа 2021 • 23:55 Комментировать
Вест Хэм
4:1
Лестер
окончен
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«Вест Хэм» продолжает результативно играть на старте сезона. В домашнем матче с «Лестером» лондонцы выиграли первый тайм и с 40-й минуты играли в большинстве. После «привоза» защитника гостей счет стал 2:0, и стало понятно, что у «лис» практически нет шансов. Юри Тилеманс заковырял мяч в сетку, вернув интригу, но в концовке Майкл Антонио оформил дубль - 4:1.
«Вест Хэм» забил восемь мячей в двух матчах и находятся на вершине АПЛ.

Протокол игры  
Вест Хэм 4:1 Лестер
(1:0) Форнальс Пабло 26'    
(2:0) Бенрахма Саид 56'    
    69' Тилеманс Юри (2:1)
(3:1) Антонио Майкл 80'    
(4:1) Антонио Майкл 84'    
Фабьянски Лукаш Цоуфал Владимир Доусон Крэйг Огбонна Анджело Крессуэлл Арон Соучек Томаш Райс Деклан Боуэн Джаррод Форнальс Пабло Бенрахма Саид   88' (Ноубл Марк (   88') Антонио Майкл   89' (Ярмоленко Андрей (   89')
Запасные: Лансини Мануэль Джонсон Бен Фредерикс Райан Баптист Джамал Диоп Исса Ковентри Конор Ареола Альфонс
Шмейхель Каспер Рикарду Перейра II   71' Амарти Даниэль Сёюнджю Чаглар Томас Люк Тилеманс Юри Ндиди Уилфред Перес Айосе   40' Мэддисон Джеймс   81' (Ихеаначо Келечи (   81') Барнс Харви   64' (Дака Пэтсон (   64') Варди Джейми   81' (Сумаре Бубакари (   81')
Запасные: Дьюзбери-Холл Кирнан Олбрайтон Марк Кастань Тимоти Прат Деннис Чодури Хамза Уорд Дэнни II
23 августа. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).

 

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окончен Вест Хэм 4:1 Лестер 2.55 3.5 2.7
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