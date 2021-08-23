«Вест Хэм» снова забил четыре гола и возглавил таблицу АПЛ

«Вест Хэм» продолжает результативно играть на старте сезона. В домашнем матче с «Лестером» лондонцы выиграли первый тайм и с 40-й минуты играли в большинстве. После «привоза» защитника гостей счет стал 2:0, и стало понятно, что у «лис» практически нет шансов. Юри Тилеманс заковырял мяч в сетку, вернув интригу, но в концовке Майкл Антонио оформил дубль - 4:1.
«Вест Хэм» забил восемь мячей в двух матчах и находятся на вершине АПЛ.
Протокол игры
|(1:0) Форнальс Пабло 26'
|(2:0) Бенрахма Саид 56'
|69' Тилеманс Юри (2:1)
|(3:1) Антонио Майкл 80'
|(4:1) Антонио Майкл 84'
Фабьянски Лукаш • Цоуфал Владимир • Доусон Крэйг • Огбонна Анджело • Крессуэлл Арон • Соучек Томаш • Райс Деклан • Боуэн Джаррод • Форнальс Пабло • Бенрахма Саид 88' ( Ноубл Марк ( 88') • Антонио Майкл 89' ( Ярмоленко Андрей ( 89')
Запасные: Лансини Мануэль • Джонсон Бен • Фредерикс Райан • Баптист Джамал • Диоп Исса • Ковентри Конор • Ареола Альфонс
Шмейхель Каспер • Рикарду Перейра II • 71'Амарти Даниэль • Сёюнджю Чаглар • Томас Люк • Тилеманс Юри • Ндиди Уилфред • Перес Айосе • 40'Мэддисон Джеймс 81' ( Ихеаначо Келечи ( 81') • Барнс Харви 64' ( Дака Пэтсон ( 64') • Варди Джейми 81' ( Сумаре Бубакари ( 81')
Запасные: Дьюзбери-Холл Кирнан • Олбрайтон Марк • Кастань Тимоти • Прат Деннис • Чодури Хамза • Уорд Дэнни II
23 августа. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).