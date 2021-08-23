«Вест Хэм» снова забил четыре гола и возглавил таблицу АПЛ

«Вест Хэм» продолжает результативно играть на старте сезона. В домашнем матче с «Лестером» лондонцы выиграли первый тайм и с 40-й минуты играли в большинстве. После «привоза» защитника гостей счет стал 2:0, и стало понятно, что у «лис» практически нет шансов. Юри Тилеманс заковырял мяч в сетку, вернув интригу, но в концовке Майкл Антонио оформил дубль - 4:1.

«Вест Хэм» забил восемь мячей в двух матчах и находятся на вершине АПЛ.