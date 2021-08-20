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Англия. Премьер-лига

Мойес надеется, что присутствие болельщиков на родном стадионе улучшит домашние выступления команды

20 Августа 2021 • 22:22 Комментировать
Вест Хэм
...
Лестер
2.60 3.50 2.60
23.08 22:00
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Наставник лондонского «Вест Хэма» Дэвид Мойес поделился ожиданиями от поединка своей команды с «Лестером» в следующем туре английского первенства.

Ранее некоторые английские эксперты выразили скептическое мнение, согласно с которым «Вест Хэм» настолько хорошо выступал дома в прошлом сезоне по причине отсутствия болельщиков на трибунах. «Молотобойцы» в таблице домашних матчей заняли вторую строчку.

«Я, кроме поста тренера, являюсь также и фанатом «Вест Хэма», поэтому воспринимаю слова экспертов, как критику, и попытаюсь доказать, что команда будет прогрессировать и показывать стабильную игру с болельщиками на трибунах, или без них», - приводит слова специалиста FourFourTwo.

Матч «Вест Хэма» и «Лестера» начнется в 22:00 по московскому времени 23 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Вест Хэм Дэвид Мойес
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