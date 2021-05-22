​Клопп: «Манчестер Сити» не стал бы чемпионом, если бы у них вылетели три центральных защитника»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пожаловался на травмы, преследовавшие его команду на протяжении сезона.

«Манчестер Сити» не стал бы чемпионом, если бы у них вылетели три центральных защитника. Когда мы потеряли трёх полузащитников, это было как перелом ноги. Но мы все равно выигрывали. Не всегда убедительно, но мы выигрывали, забивали голы. А когда нам пришлось превратить центральных полузащитников в центральных защитников, это было как перелом позвоночника. Вся система исчезла, мы потеряли темп. Футбольная команда – это как оркестр. Если вылетел кто-то один – вы сможете справиться, а если два – это уже сложнее», - сказал Клопп на пресс-конференции.