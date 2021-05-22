​Клопп: «Манчестер Сити» не стал бы чемпионом, если бы у них вылетели три центральных защитника»

|
22 Мая 2021, 10:25,
|
|
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пожаловался на травмы, преследовавшие его команду на протяжении сезона.
«Манчестер Сити» не стал бы чемпионом, если бы у них вылетели три центральных защитника. Когда мы потеряли трёх полузащитников, это было как перелом ноги. Но мы все равно выигрывали. Не всегда убедительно, но мы выигрывали, забивали голы. А когда нам пришлось превратить центральных полузащитников в центральных защитников, это было как перелом позвоночника. Вся система исчезла, мы потеряли темп. Футбольная команда – это как оркестр. Если вылетел кто-то один – вы сможете справиться, а если два – это уже сложнее», - сказал Клопп на пресс-конференции.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ливерпуль, Манчестер Сити, Юрген Клопп
Ну ничего, Юрген. Сейчас нужно выиграть последний матч, выйти в ЛЧ и начать со следующего сезона с чистого листа. Будем надеяться, что опять увидим волшебный Ливерпуль 17/18-19/20.