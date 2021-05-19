Анчелотти верит, что «Эвертон» пробьётся в еврокубки

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти надеется, что его команда окажется в еврокубках в следующем сезоне. Для этого «ирискам» нужно обыграть «Манчестер Сити» в последнем туре чемпионата Англии 2020/21.

После победы «Эвертона» над «Вулверхэмптоном» (1:0), корреспонденты BBC пообщались с итальянским специалистом. Анчелотти заявил, что «синим» будет крайне сложно в игре против чемпиона страны «Манчестер Сити", но его подопечные отдадут все силы на поле. Анчелотти привёл в пример победы над «Лестером», «Ливерпулем», «Арсеналом» и «Тоттенхэмом», которые были в уходящем сезоне. Тогда «Эвертон» тоже считался андердогом.

Журнал FourFourTwo опубликовал список лучших тренеров на май 2021 года, в котором Анчелотти занял 14 место.