Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Анчелотти верит, что «Эвертон» пробьётся в еврокубки

19 Мая 2021, 23:53,

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти надеется, что его команда окажется в еврокубках в следующем сезоне. Для этого «ирискам» нужно обыграть «Манчестер Сити» в последнем туре чемпионата Англии 2020/21. 

После победы «Эвертона» над «Вулверхэмптоном» (1:0), корреспонденты BBC пообщались с итальянским специалистом. Анчелотти заявил, что «синим» будет крайне сложно в игре против чемпиона страны «Манчестер Сити", но его подопечные отдадут все силы на поле. Анчелотти привёл в пример победы над «Лестером», «Ливерпулем», «Арсеналом» и «Тоттенхэмом», которые были в уходящем сезоне. Тогда «Эвертон» тоже считался андердогом. 

Журнал FourFourTwo опубликовал список лучших тренеров на май 2021 года, в котором Анчелотти занял 14 место. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Эвертон, Карло Анчелотти
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
Криштиану Роналду признает, что больше не звезда
Криштиану Роналду признает, что больше не звезда
Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лис» из топ-тройки чемпионата
Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лис» из топ-тройки чемпионата


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола