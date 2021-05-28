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«Манчестер Сити» нацелился на Грилиша

28 Мая 2021, 16:15,

Полузащитник «Астон Виллы» и сборной Англии Джек Грилиш стал приоритетной целью «Манчестер Сити», который желает усилить мощь средней линии.

Sky Sports, ссылаясь на материал коллег из Daily Mail, сообщает, что чемпионы АПЛ могут заплатить за трансфер Джека примерно 115 миллионов евро. Портал Transfermarket оценивает услуги 25-летнего хавбека, взращенного в системе «Астон Виллы», в 65 миллионов евро. В нынешнем сезоне Грилиш провёл в чемпионате Англии 26 матчей, забил 6 голов и отдал 10 результативных передач. На протяжении кампании англичанина терзало повреждение голени, из-за которого он пропустил часть сезона.

Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
Теги: Манчестер Сити, Астон Вилла, Джек Грилиш
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