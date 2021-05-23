Агуэро стал рекордсменом АПЛ по забитым мячам за один клуб

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро отличился в игре 38-го тура против «Эвертона», обогнав Уэйна Руни по количеству забитых мячей за один клуб в английской Премьер-лиге Теперь на счету аргентинца 184 гола в составе «Манчестер Сити».

Матч против «Эвертона» станет последним для Агуэро за «Манчестер Сити». Форвард заявил о том, что покидает команду. Одним из возможных вариантов для продолжения карьеры Агуэро может стать «Барселона».

Агуэро пришёл в «Манчестер Сити» в 2011 году, проведя за команду 274 матча и став самым титулованным футболистом в истории «Манчестер Сити». Также ни один южноамериканский футболист не выигрывал в Англии больше трофеев, чем Агуэро.