«Манчестер Сити» получил кубок за победу в АПЛ

В матче 38-го тура английской Премьер-лиги, который стал последним в сезоне 2020/21, «Манчестер Сити» разгромил «Эвертон» со счётом 5:0.

Официально досрочное чемпионство «Манчестер Сити» оформил после 36 тура, когда «Манчестер Юнайтед» выиграл у «Лестера» со счётом 2:1.

«Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы уже в третий раз становится чемпионом Англии. За всю историю клуба лишь в семи розыгрышах АПЛ «Манчестер Сити» удалось выиграть.

Матч против «Эвертона» стал не только последним в сезоне, но и последним для Серхио Агуэро в составе «горожан», который установил рекорд АПЛ по забитым мячам за один клуб.