Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Манчестер Сити» получил кубок за победу в АПЛ

23 Мая 2021, 21:55,

В матче 38-го тура английской Премьер-лиги, который стал последним в сезоне 2020/21, «Манчестер Сити» разгромил «Эвертон» со счётом 5:0. 

Официально досрочное чемпионство «Манчестер Сити» оформил после 36 тура, когда «Манчестер Юнайтед» выиграл у «Лестера» со счётом 2:1. 

«Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы уже в третий раз становится чемпионом Англии. За всю историю клуба лишь в семи розыгрышах АПЛ «Манчестер Сити» удалось выиграть. 

Матч против «Эвертона» стал не только последним в сезоне, но и последним для Серхио Агуэро в составе «горожан», который установил рекорд АПЛ по забитым мячам за один клуб.

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Манчестер Сити
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Комментарии (2)
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0
odessa83234
23 Мая 2021, 22:44

"... если в слове ХЛЕБ ..." , но уже теплее.

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