Гвардиола: «Финал ЛЧ был мечтой для «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал об амбициях команды на финал Лиги чемпионов против «Челси».

В диалоге с BBC специалист заявил, что финал Лиги чемпионов был давней мечтой для «Манчестер Сити», которая станет явью уже 29 мая в Порту. Гвардиола отметил, что трофеи в текущем сезоне должны цениться больше предыдущих лет, потому что пандемия коронавируса усложнила процесс подготовки.

Интервью с Гвардиолой было записано сразу же после матча с «Эвертоном», в котором «Манчестер Сити» забил пять безответных мячей. После этой игры «Манчестер Сити» получил кубок за победу в английской Премьер-лиге.