Гвардиола: «Мы не сможем заменить Агуэро»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сказал, что не сможет заменить нападающего Серхио Агуэро, который провёл свой последний матч в составе «горожан».

Журналисты Sky Sports взяли интервью у Гвардиолы после матча с «Эвертоном», который стал последним для Серхио Агуэро в составе «Манчестер Сити». Гвардиола расплакался на вопросе об уходе аргентинца, назвав его незаменимым игроком.

Серхио Агуэро провёл в «Манчестер Сити» ровно 10 лет, став пятикратным победителем английской Премьер-лиги, обладателем Кубка Англии и шестикратным обладателем Кубка футбольной лиги. В последнем матче за «Манчестер Сити» Агуэро установил рекорд АПЛ по забитым мячам за один клуб.