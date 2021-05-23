Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Гвардиола: «Мы не сможем заменить Агуэро»

23 Мая 2021, 22:11,

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сказал, что не сможет заменить нападающего Серхио Агуэро, который провёл свой последний матч в составе «горожан». 

Журналисты Sky Sports взяли интервью у Гвардиолы после матча с «Эвертоном», который стал последним для Серхио Агуэро в составе «Манчестер Сити». Гвардиола расплакался на вопросе об уходе аргентинца, назвав его незаменимым игроком. 

Серхио Агуэро провёл в «Манчестер Сити» ровно 10 лет, став пятикратным победителем английской Премьер-лиги, обладателем Кубка Англии и шестикратным обладателем Кубка футбольной лиги. В последнем матче за «Манчестер Сити» Агуэро установил рекорд АПЛ по забитым мячам за один клуб. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола, Серхио Агуэро
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