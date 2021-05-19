​Гвардиола высказался о травме Гюндогана

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о травме хавбека команды Илкая Гюндогана. Немецкий футболист был заменён по ходу второго тайма вторничного матча Премьер-лиги против «Брайтона».

«Мы проведём обследование, но врач настроен оптимистично. Он получил удар и испытывал дискомфорт. Я не хотел рисковать, поэтому сделал замену», - рассказал Гвардиола журналистам во время пресс-конференции.

Напомним, что «Манчестер Сити» проиграл в гостях у «Брайтона» с результатом 2:3, оставшись в меньшинстве в самом начале поединка – красную карточку получил защитник Жоау Канселу.