«Манчестер Сити» ответил на сумму, которую запросил Месси в качестве зарплаты

«Манчестер Сити» не готов платить аргентинскому нападающему Лионелю Месси 500 тысяч фунтов стерлингов в неделю, как запросил игрок «Барселоны».

По информации ESPN, английский клуб предложил Лео на 50 тысяч меньше - 450 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

На данный момент Месси не продлил контракт с «Барселоной», который истекает уже в июле 2021 года. В составе каталонской команды Лионель провёл больше 600 матчей, столько же раз и отличившись. Недавно главный тренер «сине-гранатовых» Рональд Куман признался, что не представляет коллектив без аргентинца.