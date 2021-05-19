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«Манчестер Сити» ответил на сумму, которую запросил Месси в качестве зарплаты

19 Мая 2021, 22:07,

«Манчестер Сити» не готов платить аргентинскому нападающему Лионелю Месси 500 тысяч фунтов стерлингов в неделю, как запросил игрок «Барселоны». 

По информации ESPN, английский клуб предложил Лео на 50 тысяч меньше - 450 тысяч фунтов стерлингов в неделю. 

На данный момент Месси не продлил контракт с «Барселоной», который истекает уже в июле 2021 года. В составе каталонской команды Лионель провёл больше 600 матчей, столько же раз и отличившись. Недавно главный тренер «сине-гранатовых» Рональд Куман признался, что не представляет коллектив без аргентинца. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Барселона, Манчестер Сити, Лионель Месси
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