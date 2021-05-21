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Де Брёйне мог играть в сборной Бурунди

21 Мая 2021, 00:07,

Несмотря на то, что полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне родился и вырос в Бельгии, у него есть гражданство Бурунди, и теоретически он мог бы защищать цвета этой восточноафриканской страны.

Как сообщает UOL, мать футболиста Анна де Брёйне родилась в Бурунди и провела действо в Кот-д’Ивуаре. До 1962 года территория Бурунди была бельгийской колонией, и многие бельгийцы вели там бизнес. Матери де Брёйне по наследству от дедушки перешла нефтяная компания на африканском континенте.

Конечно, хавбек уже в юном возрасте был звездой и прошел через все юношеские сборные Бельгии, не думая о другом варианте.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Сити, Кевин де Брёйне
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