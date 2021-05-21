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Гвардиола: «Агуэро, словно лев в джунглях, убивает противника»

21 Мая 2021, 18:26,

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед заключительным матчем сезона в чемпионате Англии выделил форварда Серхио Агуэро, который покидает команду, завершая 10-летний отрезок карьеры.

- Агуэро - невероятно приятный и веселый человек, настоящая легенда. На протяжении многих лет он забивал мячи в стране, где так сложно это делать. Его невероятно любит персонал. В воскресенье его последний матч. Мне бы хотелось, чтобы болельщики отдали  должное го достижениям - титулам, показателям, игре, - заявил Гвардиола на пресс-конференции.

- Он, словно лев в джунглях, убивает противника. Последний гол против «Пэлас» является показательным. Он может играть до 40 лет и продолжать забивать, - добавил Гвардиола.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола, Серхио Агуэро
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