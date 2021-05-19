​Эдерсон защитил «Золотую перчатку» АПЛ

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон смог защитить «Золотую перчатку» Премьер-лиги Англии, завоевав приз второй год подряд. Эту награду получает вратарь, который по итогам сезона чаще всех сохранял свои ворота в неприкосновенности.

Перед заключительным игровым днём Премьер-лиги Эдерсон имеет за плечами 18 «сухих» матчей. Ближайшим его преследователем является Эдуард Менди из «Челси», отстающий на 2 матча без пропущенного гола.

Напомним, что «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии и в последних матчах Премьер-лиги может позвонить себе получать удовольствие от игры в футбол.