Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​Эдерсон защитил «Золотую перчатку» АПЛ

19 Мая 2021, 09:26,

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон смог защитить «Золотую перчатку» Премьер-лиги Англии, завоевав приз второй год подряд. Эту награду получает вратарь, который по итогам сезона чаще всех сохранял свои ворота в неприкосновенности.

Перед заключительным игровым днём Премьер-лиги Эдерсон имеет за плечами 18 «сухих» матчей. Ближайшим его преследователем является Эдуард Менди из «Челси», отстающий на 2 матча без пропущенного гола.

Напомним, что «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии и в последних матчах Премьер-лиги может позвонить себе получать удовольствие от игры в футбол.  

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Эдерсон Мораес
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Комментарии (1)
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Super fanat
19 Мая 2021, 09:37

Менди, однако, стал открытием для Челси, Кепа Аррисабалага теперь не катит! А Эдерсон, очевидно, признак мастерства продемонстрировал ещё раз.

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