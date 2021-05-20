Агуэро пройдёт медосмотр для «Барселоны»

Аргентинский нападающий Серхио Агуэро после финала Лиги чемпионов 2020/21 покинет «Манчестер Сити».

Как сообщает Mundo Deportivo, «Барселона» готова подписать форварда на правах свободного агента. Также изданию стало известно, что после заключительного поединка сезона против «Челси» Агуэро пройдёт медосмотр для каталонского клуба. В случае удачного обследования, руководство «сине-гранатовых» готово предложить нападающему контракт на два года.

В апреле была информация, что о покупке Агуэро задумывается «Ювентус». На замену Агуэро «Манчестер Сити» рассматривает Гарри Кейна, который ещё не решил, останется ли в «Тоттенхэме».