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«Эвертон» сегодня начнёт переговоры с Эшпириту Санту

03 Июня 2021, 10:30,

Португальский тренер Нуну Эшпириту Санту, который освободился от контрактных обязательств в «Вулверхэмптоне», может продолжить карьеру в «Эвертоне».

В настоящий момент Нуну находится в родной Португалии после недельных переговоров с «Кристал Пэлас». «Орлы», как известно, расстались по итогам сезона 2020/21 с Роем Ходжсоном.

Сообщается, что его конкурентом за место на тренерском мостике «Эвертона» может стать Дэвид Мойес, возвращение которого будет встречено аплодисментами на «Гудисон Парк». Однако журналисты Sky Sports добавляют, что шотландец ведёт переговоры с «Вест Хэмом» о контракте сроком на три года.

Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
Теги: Эвертон, Апл, Нуну Эшпириту Санту
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