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Гвардиола - лучший тренер мира по версии журнала FourFourTwo

19 Мая 2021, 22:37,

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола признан лучшим коучем мира. 

Издание FourFourTwo опубликовало рейтинг лучших тренеров мира на данный момент. Первое место занимает Пеп Гвардиола, на втором расположился Антонио Конте из «Интера». Тройку замыкает наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне. На четвёртом и пятом место немецкие специалисты - Юрген Клопп («Ливерпуль») и Юлиан Нагельсманн («РБ Лейпциг»).

Бывшие футболисты Стивен Джеррард («Рейнджерс») и Оле-Гуннар Сульшер («МЮ») вошли в топ-15, тогда как Зинедин Зидан («Реал») оказался на 21 месте, а Рональд Куман («Барселона») на 47. 

Ранее был представлен список лучших стадионов мира, где российская «Газпром-Арена» заняла 21 место. 

 

 

 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола
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