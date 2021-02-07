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Гюндоган – о незабитом пенальти: «Промахи – это всегда плохо»

07 Февраля 2021, 22:04,

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган остался доволен игрой команды в матче с «Ливерпулем» (4:1).

«Я очень рад, что нам удалось победить. Мы заслужили этого, показав отличную игру, особенно во втором тайме.

Нереализованный мною пенальти? Конечно, промахи с пенальти – это всегда плохо, особенно в начале игры. Всегда есть опасность потерять уверенность в себе, после промаха я просто старался играть проще. Я пытался помочь своей команде победить. Это сработало», - приводит слова Гюндогана BBC.

Отметим, что Гюндоган, не реализовавший пенальти на 38-й минуте, оформил дубль во втором тайме.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Сити, Илкай Гюндоган
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
07 Февраля 2021, 23:33

Ну тут, так сказать, это было простительно. Потом же компенсировал всё по игре и с лихвой. А промахи у всех бывают и не Гюндогану сомневаться в себе из-за разовой оплошности.

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