Гюндоган – о незабитом пенальти: «Промахи – это всегда плохо»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган остался доволен игрой команды в матче с «Ливерпулем» (4:1).

«Я очень рад, что нам удалось победить. Мы заслужили этого, показав отличную игру, особенно во втором тайме.

Нереализованный мною пенальти? Конечно, промахи с пенальти – это всегда плохо, особенно в начале игры. Всегда есть опасность потерять уверенность в себе, после промаха я просто старался играть проще. Я пытался помочь своей команде победить. Это сработало», - приводит слова Гюндогана BBC.

Отметим, что Гюндоган, не реализовавший пенальти на 38-й минуте, оформил дубль во втором тайме.