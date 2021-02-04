Лоуренсон: «Ливерпуль» играл, как сборище незнакомцев»

Бывший игрок «Ливерпуля» Марк Лоуренсон разочарован неудачей в матче против «Брайтона» (0:1). Аутсайдер Премьер-лиги победил на «Энфилде» в первый раз за 37 лет.

- В прошлый раз «Брайтон» здесь побеждал еще когда я играл за «Ливерпуль». Я думал, что команда вернулась после побед над «Тотенхэмом» и «Вест Хэмом», где она играла хорошо, - заявил Лоуренсон talkSPORT. - Казалось, футболисты вернули уверенность в своих силах, но вчера все было очень и очень странно. Честно говоря, они играли, как сборище незнакомцев, впереди было непривычно мало креатива.

Уже в воскресенье «Ливерпулю» предстоит матч с «Манчестер Сити».