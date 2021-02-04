Лоуренсон: «Ливерпуль» играл, как сборище незнакомцев»

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04 Февраля 2021, 21:14,
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Бывший игрок «Ливерпуля» Марк Лоуренсон разочарован неудачей в матче против «Брайтона» (0:1). Аутсайдер Премьер-лиги победил на «Энфилде» в первый раз за 37 лет.
- В прошлый раз «Брайтон» здесь побеждал еще когда я играл за «Ливерпуль». Я думал, что команда вернулась после побед над «Тотенхэмом» и «Вест Хэмом», где она играла хорошо, - заявил Лоуренсон talkSPORT. - Казалось, футболисты вернули уверенность в своих силах, но вчера все было очень и очень странно. Честно говоря, они играли, как сборище незнакомцев, впереди было непривычно мало креатива.
Уже в воскресенье «Ливерпулю» предстоит матч с «Манчестер Сити».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ливерпуль, Марк Лоуренсон
Учитывая, что приобрели новых защитников, причём сразу двух, которые будут играть, это ощущение быстро не исчезнет. Вопрос, как они заиграют и будет ли защита Ливерпуля играть стабильнее. Да, вчера была плохая игра, но это не значит, что Ливерпуль выбил из гонки за чемпионство. Просто хандра, которая бывает после чемпионских сезонов, это пройдёт.