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​Гвардиола перед игрой с «Ливерпулем»: «Я не боюсь»

07 Февраля 2021, 10:10,

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий перед матчем против «Ливерпуля».

«Беспокоят ли меня какие-то соперники? Я не боюсь. Каждый тренер всегда верит и думает: «Я могу победить их». Что меня беспокоит, так это то, как поддерживать и улучшать нашу игру и, конечно, результаты. Если мы проведём плохой матч, а соперник сыграет лучше, мы только его поздравим.

Мы должны провести хороший матч, чтобы обыграть «Ливерпуль». Они чемпионы. В этой игре они предстанут более сильными, более агрессивными и с большим желанием победить, чем когда-либо. Я не сомневаюсь. Мы должны быть готовы, должны вести свою игру, быть агрессивными и храбрыми», - цитирует Гвардиолу Goal.com.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола
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