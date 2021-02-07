​Гвардиола перед игрой с «Ливерпулем»: «Я не боюсь»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий перед матчем против «Ливерпуля».

«Беспокоят ли меня какие-то соперники? Я не боюсь. Каждый тренер всегда верит и думает: «Я могу победить их». Что меня беспокоит, так это то, как поддерживать и улучшать нашу игру и, конечно, результаты. Если мы проведём плохой матч, а соперник сыграет лучше, мы только его поздравим.

Мы должны провести хороший матч, чтобы обыграть «Ливерпуль». Они чемпионы. В этой игре они предстанут более сильными, более агрессивными и с большим желанием победить, чем когда-либо. Я не сомневаюсь. Мы должны быть готовы, должны вести свою игру, быть агрессивными и храбрыми», - цитирует Гвардиолу Goal.com.