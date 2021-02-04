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Робертсон: «Ливерпуль» не участвует в чемпионской гонке»

04 Февраля 2021, 10:14,

Global Look Press

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон поделился ожиданиями от встречи с «Манчестер Сити» в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги.

«Любое противостояние с «Манчестер Сити» - это солидная вывеска. В данный момент мы не участвуем в чемпионской гонке. «Ливерпуль» отстает от «горожан» на семь баллов, к тому же у них есть один матч в запасе. Нам нужно снова стать той командой, к которой все привыкли», - приводит слова защитника BBC Sport.

Поединок «Ливерпуль» - «Манчестер Сити» состоится в воскресенье, седьмого февраля. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль, Эндрю Робертсон
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