Робертсон: «Ливерпуль» не участвует в чемпионской гонке»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон поделился ожиданиями от встречи с «Манчестер Сити» в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги.

«Любое противостояние с «Манчестер Сити» - это солидная вывеска. В данный момент мы не участвуем в чемпионской гонке. «Ливерпуль» отстает от «горожан» на семь баллов, к тому же у них есть один матч в запасе. Нам нужно снова стать той командой, к которой все привыкли», - приводит слова защитника BBC Sport.

Поединок «Ливерпуль» - «Манчестер Сити» состоится в воскресенье, седьмого февраля. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.