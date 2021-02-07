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Клопп: «Я увидел отличную игру в исполнении своей команды»

07 Февраля 2021, 22:24,

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (1:4).

«Я увидел отличную игру в исполнении своей команды, но мы допустили серьезные ошибки. В каждом матче, в котором вы так ошибаетесь, будете пропускать голы. В первой половине обе команды пытались создать проблемы друг другу, мне понравилось многое, что я видел в игре. Во втором тайме они поменяли тактику, а нам не хватало движения в центре поля. Мы забили гол, я надеялся, что в тот момент игра может перевернуться в нашу сторону, но Алиссон допустил две серьезные ошибки, а затем гениально сыграл Фоден», - цитирует Клоппа BBC.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп
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