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​Гвардиола – о словах Клоппа: «Оправдания в спорте не работают»

07 Февраля 2021, 12:34,

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола снова поговорил о словах Юргена Клоппа. Несколько дней назад немец заявил, что у «горожан» было две недели отдыха из-за вспышки коронавируса в клубе. Гвардиола тогда выразил недоумение и сообщил, что Клоппу нужно ещё раз изучить календарь.

«Когда ты жалуешься, ты ищешь оправдания. Но когда ты ищешь оправдания, ты не можешь хорошо выступать. Оправдания в спорте не работают.

Я не осуждаю слова других тренеров. Юрген сказал, что мы имели двухнедельный перерыв. Я не знаю, какова его цель», - приводит слова Гвардиолы журналист Саймон Стоун в Twitter.

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» начнут очный матч в 19:30 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола, Юрген Клопп
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Комментарии (1)
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Super fanat
07 Февраля 2021, 14:57

До первых слов о судьях Гвардиолы

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