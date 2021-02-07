​Гвардиола – о словах Клоппа: «Оправдания в спорте не работают»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола снова поговорил о словах Юргена Клоппа. Несколько дней назад немец заявил, что у «горожан» было две недели отдыха из-за вспышки коронавируса в клубе. Гвардиола тогда выразил недоумение и сообщил, что Клоппу нужно ещё раз изучить календарь.

«Когда ты жалуешься, ты ищешь оправдания. Но когда ты ищешь оправдания, ты не можешь хорошо выступать. Оправдания в спорте не работают.

Я не осуждаю слова других тренеров. Юрген сказал, что мы имели двухнедельный перерыв. Я не знаю, какова его цель», - приводит слова Гвардиолы журналист Саймон Стоун в Twitter.

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» начнут очный матч в 19:30 по московскому времени.