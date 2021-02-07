​Гвардиола – о словах Клоппа: «Оправдания в спорте не работают»

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07 Февраля 2021, 12:34,
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола снова поговорил о словах Юргена Клоппа. Несколько дней назад немец заявил, что у «горожан» было две недели отдыха из-за вспышки коронавируса в клубе. Гвардиола тогда выразил недоумение и сообщил, что Клоппу нужно ещё раз изучить календарь.
«Когда ты жалуешься, ты ищешь оправдания. Но когда ты ищешь оправдания, ты не можешь хорошо выступать. Оправдания в спорте не работают.
Я не осуждаю слова других тренеров. Юрген сказал, что мы имели двухнедельный перерыв. Я не знаю, какова его цель», - приводит слова Гвардиолы журналист Саймон Стоун в Twitter.
«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» начнут очный матч в 19:30 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ливерпуль, Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола, Юрген Клопп
До первых слов о судьях Гвардиолы