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Фоден: «Я пробил идеально»

07 Февраля 2021, 22:54,

Хавбек «Манчестер Сити» Фил Фоден прокомментировал победу над «Ливерпулем» (4:1). Англичанин отметился забитым голом в концовке встречи.

«Это просто великолепно, каждый игрок хочет принимать участие в таких больших матчах. Они усложнили нашу задачу, но мы продемонстрировали смелость и играли в свой футбол, в конце концов это окупилось.

Мне кажется, что наша команда медленно вкатывается в игру, во втором тайме мы играем гораздо лучше, над этим нужно работать.

Забитый гол? Я пробил идеально. Рад, что мои голы помогают команде, мне предстоит много работать, чтобы продолжать прогрессировать», - цитирует Фодена Sky Sports.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Сити, Фил Фоден
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