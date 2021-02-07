Фоден: «Я пробил идеально»

Хавбек «Манчестер Сити» Фил Фоден прокомментировал победу над «Ливерпулем» (4:1). Англичанин отметился забитым голом в концовке встречи.

«Это просто великолепно, каждый игрок хочет принимать участие в таких больших матчах. Они усложнили нашу задачу, но мы продемонстрировали смелость и играли в свой футбол, в конце концов это окупилось.

Мне кажется, что наша команда медленно вкатывается в игру, во втором тайме мы играем гораздо лучше, над этим нужно работать.

Забитый гол? Я пробил идеально. Рад, что мои голы помогают команде, мне предстоит много работать, чтобы продолжать прогрессировать», - цитирует Фодена Sky Sports.