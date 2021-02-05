Каррагер: «Ливерпулю» нужно побеждать «Манчестер Сити», чтобы остаться в гонке за чемпионство»

Экс-футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер оценил перспективы мерсисайдского клуба в борьбе за чемпионский титул.

«В команде произошли изменения, теперь не знаешь, что будет дальше. Если бы «Ливерпулю» сейчас предложили место в топ-4 по итогам сезона, думаю, они бы согласились. Для того, чтобы остаться в гонке за золото, команде Клоппа нужно побеждать «Манчестер Сити», - цитирует Каррагера издание Daily Mail.

По итогам 22 туров АПЛ «Ливерпуль» набрал 40 очков и отстает от лидирующего «Манчестер Сити» на семь баллов.

Матч между «красными» и «горожанами» пройдет седьмого февраля, начало - 19:30 по московскому времени.