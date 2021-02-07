Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки

В матче 23-го тура АПЛ состоялась битва титанов мирового футбола – «Ливерпуль» против «Манчестер Сити».

Десять очков и матч в запасе. В прошлом сезоне примерно такой же отрыв от «Манчестер Сити» имел «Ливерпуль», легко выигравший чемпионский титул. «Горожанам» пока о золоте думать сложно – преследователей много, но над «красными» преимущество очень хорошее. Турбулентный сезон «Ливерпуля», у которого травмирован весь центр обороны и периодически отключается атака, видимо, забирает у команды Клоппа звание лучшей команды Англии.

Хотя все последние матчи, которые имели турнирное значение (0:4 после оформления чемпионства выносим за скобки), «Ливерпуль» у «Сити» выиграл. Тут и Лига чемпионов, тут и решающие игры чемпионата. Сейчас «красные» в таком положении, что могут дважды за две недели влететь аутсайдерам по 0:1. А «горожане» как раз на ходу, побеждают 13 (!) матчей подряд и единолично АПЛ возглавляют.

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Ожидать резвого старта от «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» не стоило, топы АПЛ приучили нас к очень острожному футболу в очных матчах. Первая половина первого тайма ушла на разведку, хотя команды и так прекрасно знакомы друг с другом. Первый укол выдал «Ливерпуль». Трент на фланге обставил Зинченко и выдал адресный навес на Садио Мане, пробившего головой чуть выше ворот. Через пару минут Эдерсону уже пришлось вступить в игру. Фирмино подкараулил ошибку Рубена Диаша и пробил под перекладину – бразилец потащил.

Но самые важные события развернулись под конец тайма, когда «Сити» повторил неудачу из матча первого круга. Стерлинг заработал пенальти, воспользовавшись собственной скоростью и ногой Фабиньо, но Илкай Гюндоган не реализовал пенальти. Выше ворот пробил полузащитник «Манчестер Сити» и сразу вспомнился удар Кевина де Брейне, простившего «Ливерпуль» в первом круге. В следующей атаке уже думали арбитры насчёт пенальти в ворота «горожан», но на игру рукой Родри VAR не стал заострять внимание.

На старте второй половины встречи Гюндоган оправдался за промах с 11-метровой отметки. Начал атаку Стерлинг, ускакавший от Трента на фланге. Прострел на Фодена, удар Фила, сейв Алиссона и добивание Илкая Гюндогана. Немец просто вогнал мяч под перекладину, открыв счёт – 0:1. «Ливерпуль» чуть меньше 15 минут в счёте уступал, отыгравшись с пенальти. Рубен Диаш непонятным образом пробежал мимо мяча, а затем снёс Салаха. Вместо банального выноса – пенальти. Сам же Мохамед не оставил шансов Эдерсону, хлестко пробив под перекладину – 1:1.

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Но это был не тот «Ливерпуль». Команда Клоппа мало создавала сам, даже ошибка, приведшая к пенальти, не спасла. Стоунз забил после розыгрыша штрафного – отменили из-за офсайда, но тут же Алиссон на пару с Фабиньо подарили мяч Фодену у своей штрафной площади, а тот снабдил дублем Илкая Гюндогана. Совсем «смешно» стало через три минуты, когда Алиссон подарил мяч уже Бернарду Силве. Португалец даже опешил от такого поворота событий, но успел перебросить сферу на Сетрлинга, который уже головой внёс мяч в ворота.

Добил расстроенных хозяев Фил Фоден. После передачи Жезуса приблизился к линии штрафной площади и прошил руки Алиссона (снова сыгравшего не лучшим образом), отправив мяч под перекладину – 1:4. «Сити» ещё не чемпион, но главный претендент с запасом. «Ливерпуль», скорее всего, в гонку за золотом АПЛ уже не вернётся.