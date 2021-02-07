Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки

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07 Февраля 2021, 21:21,
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В матче 23-го тура АПЛ состоялась битва титанов мирового футбола – «Ливерпуль» против «Манчестер Сити».
|49' Гюндоган Илкай (0:1)
|(1:1) Салах Мохамед 63'
|73' Гюндоган Илкай (1:2)
|76' Стерлинг Рахим (1:3)
|83' Фоден Фил (1:4)
Десять очков и матч в запасе. В прошлом сезоне примерно такой же отрыв от «Манчестер Сити» имел «Ливерпуль», легко выигравший чемпионский титул. «Горожанам» пока о золоте думать сложно – преследователей много, но над «красными» преимущество очень хорошее. Турбулентный сезон «Ливерпуля», у которого травмирован весь центр обороны и периодически отключается атака, видимо, забирает у команды Клоппа звание лучшей команды Англии.
Хотя все последние матчи, которые имели турнирное значение (0:4 после оформления чемпионства выносим за скобки), «Ливерпуль» у «Сити» выиграл. Тут и Лига чемпионов, тут и решающие игры чемпионата. Сейчас «красные» в таком положении, что могут дважды за две недели влететь аутсайдерам по 0:1. А «горожане» как раз на ходу, побеждают 13 (!) матчей подряд и единолично АПЛ возглавляют.
Ожидать резвого старта от «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» не стоило, топы АПЛ приучили нас к очень острожному футболу в очных матчах. Первая половина первого тайма ушла на разведку, хотя команды и так прекрасно знакомы друг с другом. Первый укол выдал «Ливерпуль». Трент на фланге обставил Зинченко и выдал адресный навес на Садио Мане, пробившего головой чуть выше ворот. Через пару минут Эдерсону уже пришлось вступить в игру. Фирмино подкараулил ошибку Рубена Диаша и пробил под перекладину – бразилец потащил.
Но самые важные события развернулись под конец тайма, когда «Сити» повторил неудачу из матча первого круга. Стерлинг заработал пенальти, воспользовавшись собственной скоростью и ногой Фабиньо, но Илкай Гюндоган не реализовал пенальти. Выше ворот пробил полузащитник «Манчестер Сити» и сразу вспомнился удар Кевина де Брейне, простившего «Ливерпуль» в первом круге. В следующей атаке уже думали арбитры насчёт пенальти в ворота «горожан», но на игру рукой Родри VAR не стал заострять внимание.
На старте второй половины встречи Гюндоган оправдался за промах с 11-метровой отметки. Начал атаку Стерлинг, ускакавший от Трента на фланге. Прострел на Фодена, удар Фила, сейв Алиссона и добивание Илкая Гюндогана. Немец просто вогнал мяч под перекладину, открыв счёт – 0:1. «Ливерпуль» чуть меньше 15 минут в счёте уступал, отыгравшись с пенальти. Рубен Диаш непонятным образом пробежал мимо мяча, а затем снёс Салаха. Вместо банального выноса – пенальти. Сам же Мохамед не оставил шансов Эдерсону, хлестко пробив под перекладину – 1:1.
Но это был не тот «Ливерпуль». Команда Клоппа мало создавала сам, даже ошибка, приведшая к пенальти, не спасла. Стоунз забил после розыгрыша штрафного – отменили из-за офсайда, но тут же Алиссон на пару с Фабиньо подарили мяч Фодену у своей штрафной площади, а тот снабдил дублем Илкая Гюндогана. Совсем «смешно» стало через три минуты, когда Алиссон подарил мяч уже Бернарду Силве. Португалец даже опешил от такого поворота событий, но успел перебросить сферу на Сетрлинга, который уже головой внёс мяч в ворота.
Добил расстроенных хозяев Фил Фоден. После передачи Жезуса приблизился к линии штрафной площади и прошил руки Алиссона (снова сыгравшего не лучшим образом), отправив мяч под перекладину – 1:4. «Сити» ещё не чемпион, но главный претендент с запасом. «Ливерпуль», скорее всего, в гонку за золотом АПЛ уже не вернётся.
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Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
|Теги: Ливерпуль, Манчестер Сити
Такое ощущение, что эти дрязги внутри Ливера не проходят даром...эти, так называемые, лидеры скисли окончательно и потянули на дно остальных...вот и АБ зачудил, как в первый сезон и Трент уже не торт...и даже Клоппу пока не под силу поднять боевой дух, не смотря на всю его харизму...
А шити на ходу, хоть и без особого блеска, но тем не менее
Ливерпуль пошумел 2 сезона и хватит. Середина таблицы все ближе : )
ай.. мои поздравки, главного болельщика манчестер-силы, с отличной игрой и прекрасным результатом.. так держать робяты! )))
Красные нулевые в атаке, Алиссон клоун, МС чемпион... Заслуженно...
неплохо Ливр смотрелся в начале второго тайма, даже соорудили сомнительный пенальти и реализовали его (привет Гюндогану). но потом оборона Ливера во главе с Алиссоном просто комедию устроила, а игроки Сити эти ошибки воплотили в голы. при равной в общем то игре счёт получился неожиданно разгромным. болел Сити - с победой! а болелам скаузеров - терпения! не думаю, что чёрная полоса продлится долго.
У Сити в технико-тактическом, физическом плане всё отлично, не смотря на разгромную победу в морально-психологическое состояние оставляет желать лучшего. До чего дожили некому бить пенальти если полевые не смогут забить дайте пробить Эдерсону....
Сити сейчас очень организованы и основательны.
Но до помутнения Алиссона Ливерпуль мог сделать нужный результат. Во всяком случае шанс был.
А в целом матч хорош. Умный футбол.