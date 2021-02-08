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Зинченко: «Очень важные три очка, парни были в ударе»

08 Февраля 2021, 08:28,

Украинский защитник Александр Зинченко прокомментировал победу «Манчестер Сити» над «Ливерпулем» в центральном поединке 23-го тура английской Премьер-лиги. Встреча завершилась разгромной победой команды Хосепа Гвардиолы со счетом 4:1.

«Очень важные три балла. Парни были в ударе», - гласит сообщение украинского футболиста в «Инстаграме».

Благодаря гостевой победе «Манчестер Сити» увеличил отрыв от «Ливерпуля» до десяти очков. Манкунианцы с 50 набранными баллами лидируют в турнирной таблице чемпионата Англии, а мерсисайдцы (40) находятся на четвертой строчке.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Сити, Александр Зинченко
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