​Клопп: «Если бы мы стали чемпионами в этом сезоне, это было бы сенсацией»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча с «Манчестер Сити» пожаловался на травмы.

«Я не уверен, что вы когда-либо видели такую ситуацию с травмами, какая была у нас в этом сезоне. У нас не было такого, чтобы все три центральных защитника были здоровы. Также было много других травм. Это может звучать как оправдание, но нет – просто такая ситуация.

Наша ситуация настолько странная, что если бы мы стали чемпионами в этом сезоне, это было бы сенсацией», - цитирует Клоппа Sky Sports.

Матч двадцать третьего тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» стартует в 19:30 по Москве.