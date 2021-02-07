Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Клопп: «Если бы мы стали чемпионами в этом сезоне, это было бы сенсацией»

07 Февраля 2021, 12:41,

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча с «Манчестер Сити» пожаловался на травмы.

«Я не уверен, что вы когда-либо видели такую ситуацию с травмами, какая была у нас в этом сезоне. У нас не было такого, чтобы все три центральных защитника были здоровы. Также было много других травм. Это может звучать как оправдание, но нет – просто такая ситуация.

Наша ситуация настолько странная, что если бы мы стали чемпионами в этом сезоне, это было бы сенсацией», - цитирует Клоппа Sky Sports.

Матч двадцать третьего тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» стартует в 19:30 по Москве.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
типафутбольныйаналитик
07 Февраля 2021, 14:23

В следующем матче определиться чемпион Англии. Если выиграет Манчестер Сити то чемпионами станут они, разрыв станет слишком большим. Гвардиола в очередной раз доказал что он гений, осталось ему только выиграть Лигу Чемпионов и тогда скептики окончательно замолкнуть.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Утечка контракта Месси. Что узнала общественность из трудового соглашения Лео
Утечка контракта Месси. Что узнала общественность из трудового соглашения Лео
Роналду - лучший футболист десятилетия в Европе, Рамос занял второе место
Роналду - лучший футболист десятилетия в Европе, Рамос занял второе место
«Арсенал» вдевятером проиграл изначально удачный матч против «Вулверхэмптона»
«Арсенал» вдевятером проиграл изначально удачный матч против «Вулверхэмптона»
«Барселона» чудом не проиграла «Гранаде», но была сильнее в овертайме
«Барселона» чудом не проиграла «Гранаде», но была сильнее в овертайме


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола