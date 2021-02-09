Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Каррагер назвал причину поражений «Ливерпуля»

09 Февраля 2021, 08:42,

Экс-футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением о неудачной серии команды Юргена Клоппа в английской Премьер-лиге. Мерсисайдцы проиграли два матча подряд на своем поле.

«Думаю, дело не в отношении к игре. Просто «Ливерпуль» играет без передышки на протяжении нескольких лет. Им нужен отдых, футболистам банально не хватает свежести. Игроки сейчас выглядят вымотанными», - передает слова Каррагера Sky Sports.

Напомним, что в своем последнем матче «Ливерпуль» потерпел разгромное поражение от «Манчестер Сити» со счетом 1:4.

После 23 туров чемпионата Англии подопечные Клоппа располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль, Джейми Каррагер
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Утечка контракта Месси. Что узнала общественность из трудового соглашения Лео
Утечка контракта Месси. Что узнала общественность из трудового соглашения Лео
Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки
Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки
Роналду - лучший футболист десятилетия в Европе, Рамос занял второе место
Роналду - лучший футболист десятилетия в Европе, Рамос занял второе место
«Арсенал» вдевятером проиграл изначально удачный матч против «Вулверхэмптона»
«Арсенал» вдевятером проиграл изначально удачный матч против «Вулверхэмптона»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола