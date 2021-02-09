Каррагер назвал причину поражений «Ливерпуля»

Экс-футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением о неудачной серии команды Юргена Клоппа в английской Премьер-лиге. Мерсисайдцы проиграли два матча подряд на своем поле.

«Думаю, дело не в отношении к игре. Просто «Ливерпуль» играет без передышки на протяжении нескольких лет. Им нужен отдых, футболистам банально не хватает свежести. Игроки сейчас выглядят вымотанными», - передает слова Каррагера Sky Sports.

Напомним, что в своем последнем матче «Ливерпуль» потерпел разгромное поражение от «Манчестер Сити» со счетом 1:4.

После 23 туров чемпионата Англии подопечные Клоппа располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице.