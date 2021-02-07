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Гвардиола: «Надеюсь, что в следующий раз мы сможем победить на «Энфилде» при фанатах»

07 Февраля 2021, 21:55,

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Ливерпулем» (4:1).

«Мы играли так, как и должны были. Надеюсь, что в следующий раз мы сможем победить здесь при фанатах. «Энфилд» всегда впечатляет, но фанаты украшают любой стадион.

Важнейшая победа для нас. Мы не забили пенальти, пропустили гол, но правильно отреагировали на ситуацию – это имело решающее значение.

Первое место в турнирной таблице? На календаре февраль. Конечно, уже сейчас у нас есть внушительный отрыв от пятого места, но мы каждый раз просто будем готовиться к ближайшему матчу», - цитирует Гврадиолу Sky Sports.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола
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