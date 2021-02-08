Клопп рассказал о беседе с Алиссоном после разгрома от «Манчестер Сити»

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о беседе с голкипером команды Алиссоном Бекером после поражения от «Манчестер Сити» в рамках 23-го тура Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу манкунианцев.

«Я поговорил с Алиссоном. Было видно, что он очень расстроен. Я попытался его успокоить, ведь ошибки случаются. Никогда не знаешь, когда это произойдет. Нужно учиться на таких моментах. Алиссон этим и займется, чтобы подобного больше не произошло», - передает слова немецкого тренера Goal.com.

После 23 туров АПЛ мерсисайдцы набрали 40 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице, отставая от «Манчестер Сити» на десять баллов.