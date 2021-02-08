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Клопп рассказал о беседе с Алиссоном после разгрома от «Манчестер Сити»

08 Февраля 2021, 09:24,

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о беседе с голкипером команды Алиссоном Бекером после поражения от «Манчестер Сити» в рамках 23-го тура Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу манкунианцев.

«Я поговорил с Алиссоном. Было видно, что он очень расстроен. Я попытался его успокоить, ведь ошибки случаются. Никогда не знаешь, когда это произойдет. Нужно учиться на таких моментах. Алиссон этим и займется, чтобы подобного больше не произошло», - передает слова немецкого тренера Goal.com.

После 23 туров АПЛ мерсисайдцы набрали 40 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице, отставая от «Манчестер Сити» на десять баллов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Юрген Клопп, Алиссон Бекер
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
08 Февраля 2021, 10:08

Мало того, что провал защитный, который не может себе позволить вратарь уровня сборной Бразилии, так ещё и со злейшим врагом. Я понимаю, что защита новая адаптируется, но в такие моменты должен тащить вратарь, тут же всё наоборот. Играли Хендерсон и Фабиньо, более-менее опытные игроки, пусть и не защитники по позиции, и я боюсь представить, что случится, если эти позиции доверят Дэвису и Кабаку. Игроки, пусть и неплохие, но абсолютно не адаптированы к нынешнему Ливерпулю и, пока они научатся играть в АПЛ, много чего случится.

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