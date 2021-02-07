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Хендерсон: «Не думаю, что счёт отражает происходящее на поле»

07 Февраля 2021, 21:47,

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал разгромное поражение от «Манчестер Сити» (1:4).

«Конечно, я очень разочарован результатом. Честно говоря, не думаю, что счёт отражает происходящее на поле, но мы допустили ошибки, за которые были наказаны. Сложно принять такое поражение, но в футболе всегда нужно двигаться вперёд. Нам нужно правильно использовать эту неделю и подготовиться к матчу с «Лестером». Результат неутешительный, но я чувствовал, что мы играли неплохо большую часть матча.

Мы не смотрим на турнирную таблицу, а сосредотачиваемся на ближайшей игре независимо от места», - цитирует Хендерсона Sky Sports.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ливерпуль, Джордан Хендерсон
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