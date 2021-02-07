Невилл – о результатах «Ливерпуля»: «Это естественный спад, не стоит паниковать»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о результатах «Ливерпуля».

«Это естественный спад. Я не думаю, что стоит паниковать. «Ливерпуль» просто переживает не самое лучшее время, оно должно было наступить. Команда выглядит немного уставшей и истощенной. Такое случается», - цитирует Невилла Sky Sports.

Напомним, что сегодня, 7 февраля, подопечные Юргена Клоппа на своём поле уступили «Манчестер Сити» (1:4).

После двадцати трёх туров «Ливерпуль» занимает лишь четвертое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» уже на десять очков.