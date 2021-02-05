​Гвардиола: «Не ожидал таких слов от Клоппа»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед игрой с «Ливерпулем» прокомментировал слова Юргена Клоппа. Немец заявил, что у «горожан» из-за вспышки коронавируса в клубе было две недели отдыха.

«Клопп ошибся. Ему нужно ещё раз глянуть в календарь. Когда у нас был коронавирус, мы пропустили неделю и затем играли с 14 футболистами на «Стэмфорд Бридж».

Завтра, когда увижу Юргена, я спрошу у него, сколько времени мы отдыхали. Я удивлён. Не думал, что Юрген из тех тренеров, которые делают такие комментарии. Не ожидал таких слов. Может, это недоразумение», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.