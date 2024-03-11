Тикнизян — о Ньямси и Хамуличе: «Не увидел особой разницы между ними и россиянами»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян поделился мнением об уровне новичков московской команды Жерзино Ньямси и Саида Хамулича.

Тикнизян отметил, что Ньямси и Хамулич — игроки высокого уровня, однако большой разницы между ними и российскими футболистами он не увидел.

«Тут больше вопрос в психологии. У нас обученные воспитанники, которым если дать шанс и немного потерпеть, то они тоже смогут себя проявить», — цитирует Тикнизяна «Чемпионат».

После 20 туров РПЛ «Локомотив» расположился на пятом месте в турнирной таблице, набрав 32 очка. Свой ближайший матч «железнодорожники» проведут 14 марта, когда в рамках 1/4 финала Кубка России (Пути РПЛ) встретятся с калининградской «Балтикой». Начало — в 18:00 по московскому времени.