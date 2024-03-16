Шалимов: Дзюба ударил правильно, но не повезло

Экс-тренер «Урала» Игорь Шалимов высказался о незабитом пенальти нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в матче с «Балтикой».

Напомним, «железнодорожники» проиграли «Балтике» в рамках четвертьфинального матча Кубка России Пути РПЛ и вылетели в нижнюю сетку.

«Пенальти он бил раньше технично, дожидаясь падения вратаря. Потом было несколько промахов, вратари разгадали замысел, и сейчас Артём пробил изо всех сил – и попал в перекладину», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Дзюба выполнил правильный удар, но ему немного не повезло.

В текущем сезоне 35-летний Дзюба провел 23 матча во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и записал на свой счет четыре ассиста.