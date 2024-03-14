Галактионов: «Сроки восстановления Тикнизяна будут известны ближе к вечеру»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Балтикой».

- Уступили сегодня «Балтике». Как бы вы могли оценить игру своей команды. Абстрагируясь от результата?

- Эмоции сейчас переполняют, сложно сейчас комментировать. Очень вязкое поле, много единоборств. Забили быстрый мяч.

- Наир Тикнизян покинул поле из-за повреждения. Уже есть понимание, какой характер этой травмы? Насколько «Локомотив» может его потерять?

- Сейчас он поехал на МРТ. Характер его повреждения будет известен, и сроки его восстановления - тоже, ближе к вечеру.

- Замены, которые вы проводили, это была реакция на игру, на футбол, или это все было запланировано изначально?

- Ну как запланировано? Понятно, что не хотели менять Глушенкова, но он подустал, наелся. Замена требовалась. Что касается перехода на 4-4-2, мы выпустили Сулейманова. Дзюба был достаточно неплох в единоборствах, хорошо цеплялся за мячи, поэтому не было смысла его убирать с поля. Вышел свежий футболист, структура осталась та же, только более агрессивный нападающий вышел ему помогать.