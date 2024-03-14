Игроки «Балтики» убрались в раздевалке на «РЖД Арене» и оставили сувениры

Вечером четверга в Москве на «РЖД Арене» «Локомотив» и «Балтика» проводили свой ответный матч Пути РПЛ Кубка России. Основное время игры завершилось ничьей (1:1), однако в серии пенальти удачливее и успешнее оказались балтийцы.

Спустя пару часов после матча московский клуб в своём телеграм-канале поделился приятной фотографией. Игроки «Балтики» не только убрали раздевалку, но и оставили сувениры на память.

«Балтийцы, спасибо за сувениры и порядок в раздевалке!», - гласит телеграм-канал «Локо».

Больше подробностей о вечерней игре между «Локомотивом» и «Балтикой» можно найти в нашем отчёте.