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Дзюба — в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Балтикой»

14 Марта 2024 • 17:02 Комментировать
Локомотив Москва
...
Балтика
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Через 0 ч. 25 мин.

Пресс-служба московского «Локомотива» опубликовала стартовый состав команды на предстоящий кубковый матч против калининградской «Балтики».

По решению главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова, с первых минут на поле выйдут следующие футболисты: Лантратов (вр), Тикнизян, Самошников, Жерзино, Морозов, Ненахов, Баринов (к), Митай, Жемалетдинов, Глушенков, Дзюба.  

Ответный четвертьфинальный матч Кубка России Пути РПЛ между «Локомотивом» и «Балтикой» состоится сегодня, 14 марта. Начало поединка запланировано на 18:00 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.

Первая встреча между командами завершилась вничью со счетом 2:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба

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