Дзюба — в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Балтикой»

Пресс-служба московского «Локомотива» опубликовала стартовый состав команды на предстоящий кубковый матч против калининградской «Балтики».

По решению главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова, с первых минут на поле выйдут следующие футболисты: Лантратов (вр), Тикнизян, Самошников, Жерзино, Морозов, Ненахов, Баринов (к), Митай, Жемалетдинов, Глушенков, Дзюба.

Ответный четвертьфинальный матч Кубка России Пути РПЛ между «Локомотивом» и «Балтикой» состоится сегодня, 14 марта. Начало поединка запланировано на 18:00 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.

Первая встреча между командами завершилась вничью со счетом 2:2.