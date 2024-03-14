Галактионов: «Самое главное - спокойствие, никакого не было нагнетания и нет»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Балтикой».

- Перед матчем против «Сочи» вы объясняли, что «Локомотиву» нужны более быстрые фланги и более быстрые нападающие в первом тайме и более опытные - во втором. Сегодня против «Балтики» фланги те же самые, но более опытный нападающий уже в старте. Почему так?

- Во-первых, структура игры команды соперника немного другая. Три центральных защитника, высокорослые игроки. На наш взгляд, нам с первых минут понадобится высокорослый игрок, через которого сможем как выходить из обороны, так и навязывать борьбу на втором этаже, как мы говорили. А по ходу матча немного в другом русле, более скоростной игрок может выйти и помочь.

- Карпукас сегодня вне состава. Это реакция на его удаление, реакция на его игру, или дело в чем-то другом?

- Никакой реакции нет. Самое главное, что Митай вышел достаточно хорошо в прошлом матче и дал основания, что может начать игру с первых минут. Опять же, посмотрим, как будет складываться матч, всё возможно. Могут быть желтые карточки, и Карпукас, более свежий, возможно, будет полезен по ходу игры.

- Очень эмоциональная игра против «Сочи», много нереализованных моментов. Как после таких игр перегружаться и выходить играть в футбол снова через несколько дней?

- Самое главное - спокойствие. Никакого не было нагнетания и нет. Это не нужно, потому что самое главное, что мы проанализировали хорошие моменты, что у нас были, моменты, которые надо было подправить. А то, что сверх-эмоции, они иногда мешают. Поэтому важно было успокоиться и со свежей головой готовиться к кубковому матчу, важному для нас, где нам важно будет побеждать.